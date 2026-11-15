به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، برفره دبیر اجرایی این جشنواره گفت: این جشنواره با برپایی ۱۰ غرفه و با حضور دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در حال برگزاری است و در آن انواع غذا‌ها و شیرینی‌های سنتی و محلی عرضه شده است.

وی افزود: دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان برای برپایی این غرفه‌ها زحمات زیادی کشیده‌اند و تلاش کرده‌اند بخشی از فرهنگ غذایی و سنت‌های بومی منطقه را به نمایش بگذارند.

دبیر اجرایی جشنواره هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی نسل جدید با ارزش میراث فرهنگی و حفظ غذا‌های بومی و محلی و آیین‌های سنتی عنوان کرد و گفت: می‌خواهیم کودکان و نوجوانان از سنین پایین با فرهنگ و اصالت خود آشنا شوند و برای حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده تلاش کنند.