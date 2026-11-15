به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این فیلم که محصول مشترک ایران و انگلستان است ؛ نخستین بار در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان در کره جنوبی به نمایش درآمد و سپس در بخش مسابقه جشنواره گلاسگو، مراکش، کزک و آوارد اسپانیا و همچنین در زارکالو اکران شد.

جشنواره زارکالو به نام و یاد آندری تارکوفسکی، فیلمساز برجسته، برگزار می‌شود. «بدون مجوز» یکی از فیلم‌های بخش مسابقه این دوره بود و با استقبال مخاطبان، جایزه ویژه تماشاگران را دریافت کرد. حسن ناظر نیز در نشست پرسش و پاسخ پس از نمایش فیلم با تماشاگران گفت‌و‌گو کرد.

ناظر پس از دریافت جایزه، فیلم را به ۱۶۸ شهید مدرسه میناب تقدیم کرد.

حسن ناظر نخستین و تنها کارگردانی است که جایزه بفتای اسکاتلند را برای فیلم «برنده‌ها» دریافت کرده است؛ فیلمی که در شهرستان گرمسار فیلم‌برداری شد.

ناظر به‌تازگی برای فیلم سینمایی «فال آخر» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده است. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی او وتهیه کنندگی اسمائیل حیدری به‌زودی وارد مرحله فیلم‌برداری می‌شود.