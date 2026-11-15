به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در سال ۱۴۰۵ آذربایجان‌غربی به ریاست دکتر رضا رحمانی، استاندار استان با موضوع بررسی اولویت‌های سرمایه‌گذاری بسته‌های بدون نام در چارچوب ماده ۲۷ قانون تأمین مالی و تولید زیرساخت‌ها برگزار شد.

در این جلسه، اقدامات انجام‌شده و روند صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع تأکید شد.

دکتر خیرخواه؛ مدیرکل صنعت؛ معدن و تجارت استان در این نشست با تشریح بسته‌های سرمایه گذاری بخش صمت گفت: مطالعات کارشناسی ۱۲۸ فرصت سرمایه‌گذاری که در بخش صنعت، آماده و به‌روز‌رسانی شده است و با توجه به اینکه ثبت بسته‌ی بی نام در درگاه ملی مجوز‌ها نیازمند درج مشخصات UTM و مختصات جغرافیایی زمین محل اجرای طرح می‌باشد، پس از اخذ ۱۴ زمین خلع ید شده دارای UTM و بررسی و مطابقت عناوین با اولویت‌های سند آمایش سرزمینی استان و زنجیره‌های ارزش صنعتی اولویت دار استان، ۸ بسته سرمایه‌گذاری در بخش صنعت برای ثبت در درگاه ملی مجوز‌ها در این هفته نهایی شده است و با ارائه زمین‌های جدید بسته‌های جدیدی نیز معرفی و ثبت می‌شود.

مدیرکل صمت در ادامه افزود: پس از طی فرآیند‌ها و صدور مجوز‌های لازم، فراخوان جذب سرمایه گذاران برگزار شده و بسته‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها به متقاضیان واگذار خواهد شد.