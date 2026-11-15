استاندار خوزستان با اشاره به اجرای ۶۰۰ کیلومتر راهسازی جدید از جمله محور غیزانیه–لردگان، از آغاز پویش «نه به تصادف» با مشارکت سمن‌ها و رسانه‌ها در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده گفت: وقتی تصادفات را مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم هم‌استانی‌ها در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند، حقیقتاً دردناک است و یک بار دیگر به همه بازماندگان این عزیزان تسلیت عرض می‌کنم؛ مصیبت آن‌ها مصیبت ماست و از صمیم قلب با آن‌ها همدردی می‌کنیم.

وی با اشاره به آمار راه‌ها و وسایل نقلیه استان افزود: بالغ بر ۱۸ هزار و ۸۱۶ کیلومتر راه در استان داریم که ۶.۵ درصد راه‌های کشور است و در رتبه چهارم قرار داریم؛ همچنین بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه شامل یک میلیون و ۲۵۵ هزار خودرو و ۶۲۹ هزار موتورسیکلت در استان وجود دارد و بالغ بر سه و نیم میلیون نفر گواهینامه گرفته‌اند.

استاندار خوزستان با اشاره به عوامل دخیل در تصادفات تصریح کرد: چهار عامل در تصادفات دخیل هستند؛ راه، وسیله نقلیه، انسان و محیط؛ اینکه جاده ما چگونه باشد، راننده به چه شکلی رانندگی کند، وسیله نقلیه چقدر ایمن باشد و محیط چقدر بر راننده و خودرو تأثیر بگذارد.

موالی‌زاده با اشاره به نقاط حادثه‌خیز استان بیان کرد: جاده‌های اهواز به هفتکل، هفتکل به باغ‌ملک، باغ‌ملک به ایذه، اهواز به اندیمشک، اهواز به آبادان، رامهرمز به بهبهان، اهواز به سربندر، اهواز به مسجدسلیمان، اهواز به حمیدیه، سوسنگرد به هویزه، ملاثانی به شوشتر و محور امام صادق(ع) در مسیر اهواز به خرمشهر، از جمله محورهایی هستند که نقاط حادثه‌خیز دارند.

وی با اشاره به پروژه‌های راه‌سازی در دست اجرا اظهار کرد: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور بالغ بر ۶۰۰ کیلومتر پروژه در مسیرهای مختلف از جمله محور غیزانیه به لردگان به طول ۲۷۰ کیلومتر در دست اجرا دارد که در سال گذشته دو برابر و امسال دو و نیم برابر اعتبار داشته است.

استاندار خوزستان با اشاره به منابع تأمین اعتبار تصریح کرد: نیاز به اعتبار و بودجه داریم و تلاش می‌شود از طرق مختلف از جمله بودجه عمومی، مسئولیت‌های اجتماعی و مولدسازی، اعتبار لازم برای اجرای پروژه‌ها تأمین شود.

موالی‌زاده با تأکید بر اصلاح نقاط حادثه‌خیز گفت: قرار بر این شده که اصلاح هندسی نقاط حادثه‌خیز صورت گیرد و علائم لازم نصب شود؛ در جاهایی که امکان تخصیص بودجه برای پروژه در کوتاه‌مدت وجود ندارد، با نصب علائم می‌توان از بروز تصادفات جلوگیری کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های پلیس راه و دستگاه قضایی اظهار کرد: از تلاش‌های دست‌اندرکاران پلیس راه که در سرما و گرما در جاده‌ها خدمت می‌کنند و همچنین دادستانی و دادگستری که با احکام صادرشده، جنبه بازدارندگی را پررنگ‌تر کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

استاندار خوزستان با تأکید بر عامل انسانی تصریح کرد: در کنار اقدامات اجرایی، بخشی از کار فرهنگ‌سازی است. همه ما باید کمک کنیم تا این اتفاقات تلخ و دردناک در جاده‌های ما نیفتد. سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی از عواملی است که باید از آن پرهیز شود.

موالی‌زاده با اشاره به راه‌اندازی پویش «نه به تصادف» گفت: قرار بر این شد پویشی راه‌اندازی شود و سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های فرهنگی و همه دست به دست هم دهیم تا در کنار اقدامات بازدارنده و اصلاح معابر، به نحوه رانندگی نیز توجه کنیم.

وی با اشاره به تجربه موفق مدیریت سیل اخیر اظهار کرد: در جریان سیل اخیر، با همکاری مردم و حضور دستگاه‌های ذیربط، به جز دو مورد صاعقه‌زدگی که در نقاط مرتفع رخ داد و دو تن از هم‌استانی‌ها را از دست دادیم، مشکل خاصی نداشتیم و با لایروبی‌ها و اصلاح شرایط، از شرایط بحرانی عبور کردیم.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش موتورسیکلت‌سواران خاطرنشان کرد: در درون شهرها، بیشترین آمار تصادفات مربوط به موتورسیکلت‌سواران است و از جوانان عزیز خواهش می‌کنیم احتیاط و مراقبت لازم را داشته باشند و از حرکت در خلاف جهت و با سرعت غیرمجاز پرهیز کنند.

موالی‌زاده در پایان با تأکید بر همکاری همگانی گفت: همه ما اعضای یک خانواده هستیم و باید به هم کمک کنیم. از بچه‌های اورژانس، هلال‌احمر، کادر درمان و همه کسانی که پای کار هستند تشکر می‌کنم و امیدواریم با کمک صداوسیما، فعالان فضای مجازی و گروه‌های مرجع جامعه، شاهد کاهش تصادفات و اتفاقات تلخ و دردناک در استان نباشیم.

در این برنامه، مسئولان استانی از جمله سرهنگ رضا دولتشاهی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، سرهنگ سعید حسنوند رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خوزستان، روح‌الله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی، یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و داریوش دبیقی مدیرکل صدا و سیمای استان حضور داشتند و هر یک به ارائه گزارش و تشریح اقدامات حوزه کاری خود در زمینه کاهش تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیک پرداختند.