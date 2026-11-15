همزمان با پنجمین سال ابلاغ سیاست های جمعیتی، بیش از دویست تشکل مردم نهاد حامی ازدواج، خانواده و فرزندآوری برای لبیک به پیام اردیبهشت ماه رهبر انقلاب خطاب به فعالان جمعیتی گردهم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این همایش هر کدام از گروه های جمعیتی متناسب با حوزه فعالیتشان در 5 کارگروه تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده، فرزند آوری، حیات جنین، ناباروری، رسانه و فضای مجازی تقسیم شدند و برای عبور از مسائل، چالش ها و نیازمندی های حوزه خود راه حل هایی ارائه کردند.

فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس و عضو ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضمن تحسین فعالیت های گروه های مردمی که بدون هیچ چشم داشتی حتی از جیب خودشان برای ترویج فرزندآوری و تبیین جنگ جمعیتی هزینه می کنند گفت : امروز این گروه ها در کارگاه های تخصصی شان، پس از تجمیع برنامه هایشان، در جلسه های بعدازظهر جمع بندی انجام می دهند.

وی افزود: این سبک از کنشگری، اثرگذاری و کار جهادی که باید در دولت و میان مسئولان ما هم رایج شود. در درجه اول باید از این گروه ها حسن استفاده صورت بگیرد؛ از آنها حمایت و پشتیبانی شود و زیرساخت‌ها برایشان مهیا شود.

محمدبیگی گفت: ِگله‌ای که این گروه‌ها از ما دارند این است که حمایت‌های دولتی از گروه های مردمی یا خیلی کم است یا اصلا وجود ندارد؛ این در حالیست که در قانون جوانی جمعیت برای حمایت از این گروه ها بودجه دیده شده؛ اما کامل به این گروه ها اختصاص پیدا نمی کند.