ارتش پاکستان از کشته شدن ۸ عضو یک گروه تروریستی در جریان عملیات نیرو‌های امنیتی در منطقه «کولپور» ایالت بلوچستان خبر داد؛ در جریان این عملیات و حمله پهپادی تروریست‌ها به خودرو‌های گشتی ارتش نیز یک افسر و یک نظامی پاکستانی جان باختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان (آی اس پی آر) در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی در روز‌های ۱۳ و ۱۴ نوامبر چند عملیات اطلاعات محور را در مناطق «کولپور»، «کردگاپ» و اطراف «نوشکی» اجرا کردند که در جریان آن ۸ عضو گروه تروریستی جدایی طلب بلوچ از جمله یک عامل انتحاری کشته شدند.

بر اساس این بیانیه، نیرو‌های امنیتی در جریان عملیات کولپور مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و ضبط کردند.

همچنین گشت زنی نیرو‌های ارتش در مسیر بزرگراه ملی کویته ـ تفتان (مرز مشترک با ایران) با هدف تامین امنیت تردد خودرو‌های غیرنظامی ادامه دارد.

روابط عمومی ارتش پاکستان افزود: در ۱۴ نوامبر، اعضای این گروه تروریستی با استفاده از پهپاد‌های مسلح به خودرو‌های نظامی در حال گشت زنی حمله کردند که در نتیجه آن «عمر منهاس ناصر» با درجه سرگرد و «محمد عدنان خان» با درجه گروهبان ارتش پاکستان جان باختند.

در ادامه این بیانیه ادعا شده است که این گروه از سوی هند و برخی سازمان‌های اطلاعاتی خارجی حمایت می‌شود و برای حمله به نیرو‌های امنیتی و شهروندان از پهپاد، بمب‌های دست ساز و تجهیزات پیشرفته استفاده می‌کند.

نخست وزیر پاکستان نیز با تمجید از عملکرد نیرو‌های امنیتی در این عملیات، کشته شدن اعضای این گروه را دستاوردی در مبارزه با تروریسم خواند و به نظامیان جان باخته ادای احترام کرد.

«شهباز شریف» با تسلیت به خانواده‌های این دو نظامی اعلام کرد: عملیات علیه گروه‌های تروریستی مورد حمایت خارجی تا ریشه کن شدن تهدید تروریسم در پاکستان ادامه خواهد یافت.

گفتنی است بلوچستان پاکستان در ماه‌های اخیر شاهد تحرکات و حملات گروه‌های مسلح بوده است. بزرگراه کویته ـ تفتان نیز به دلیل اهمیت ارتباطی و ترانزیتی آن، یکی از مسیر‌های مهم ایالت بلوچستان به شمار می‌رود.