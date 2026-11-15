معاون قرآن و عترت اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی گفت:بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان‌ ماه در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی محرمی گفت:تبریز با ثبت‌نام یک‌هزار و ۳۱۸ داوطلب در جایگاه ششم بزرگترین حوزه‌های امتحانی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در میان مراکز استان‌های کشور قرار گرفت.

وی اظهار کرد: برگزاری این رویداد قرآنی در ۲۳ شهرستان آذربایجان‌شرقی نشان‌دهنده گستردگی مشارکت و ظرفیت‌های قرآنی استان و اهتمام به ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) در مناطق مختلف استان است.