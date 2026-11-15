مأموران پلیس راه استان اصفهان در یک ماه گذشته با کنترل محور‌های مواصلاتی، ۷۲۴ دستگاه خودروی متخلف را که با سرعت‌های بحرانی در جاده‌ها تردد می‌کردند شناسایی و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس پلیس راه استان اصفهان، همچنین از راه‌اندازی سیستم هوشمند نظارت بر سرعت وسایل نقلیه در پلیس راهور فراجا خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این سامانه، از این پس نظارت بر سرعت وسایل نقلیه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند و به‌صورت مستمر تقویت خواهد شد و تخلفات سرعت با دقت بیشتری مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد.

سرهنگ میرزایی با تأکید بر اینکه رانندگان نباید تصور کنند تخلفات سرعت از دید پلیس پنهان می‌ماند، افزود: توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی در کنار حضور میدانی مأموران، امکان کنترل مؤثرتر رفتار‌های پرخطر رانندگان را فراهم می‌کند و با متخلفان حادثه‌ساز برابر مقررات برخورد خواهد شد.

به گفته وی سرعت‌های بحرانی علاوه بر کاهش فرصت واکنش راننده، احتمال از دست رفتن کنترل خودرو و شدت صدمات ناشی از تصادفات را به‌شدت افزایش می‌دهد.

سرهنگ میرزایی در پایان تأکید کرد: جاده‌های استان عرصه جولان رانندگان پرسرعت نیست و پلیس راه با استفاده از تمام ظرفیت‌های نظارتی، کنترلی و قانونی، اجازه نخواهد داد رفتار‌های پرخطر امنیت و جان سایر کاربران ترافیک را تهدید کند.