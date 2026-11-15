به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، زمان آغاز فصل جدید رقابت‌های بسکتبال لیگ حرفه‌ای باشگاه‌های کشور ٢٩ آبان تعیین شده بود، اما بنا به درخواست برخی تیم‌ها و موافقت سازمان لیگ، آغاز این فصل از مسابقات یک هفته به تاخیر افتاد.

بر این اساس، فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ مسابقات لیگ حرفه‌ای باشگاه‌های کشور از ۶ آذر آغاز می‌شود و ۱۶ تیم شرکت کننده در قالب ٢ گروه شمال و جنوب کشور، رقابت با یکدیگر را پیگیری می‌کنند.

بر اساس برنامه نهایی شده، رقابت تیم‌ها در دور رفت این فصل از مسابقات در ۷ هفته پیگیری خواهد شد. ۱۸ دی زمان برگزاری دیدار‌های هفته هفتم و پایانی نیم فصل نخست است.