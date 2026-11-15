رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی قم گفت: نخستین دوره کشوری آموزش پاسخ به حوادث تروریستی و حملات نظامی با حضور حدود ۱۵۰ کارشناس اورژانس و نمایندگان دستگاه‌های امدادی و نظامی درقم برگزار شد..

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد پرورش مسعود با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی نیرو‌های امدادی در مواجهه با حوادث جنگی و حملات نظامی، اظهار کرد: این دوره آموزشی با رایزنی و همکاری سازمان اورژانس کشور، روز‌های ۲۳ و ۲۴ آبان ماه به میزبانی استان قم برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را هماهنگ‌سازی دستورالعمل‌های علمی و انتقال تجربیات استان‌های مختلف در زمینه پاسخ به حوادث تروریستی دانست و افزود: با توجه به تجربیات متفاوت استان‌ها در حوادث و حملات اخیر، ضروری بود این آموخته‌ها در یک دوره مشترک مرور شد تا نیرو‌های اورژانس بتوانند در شرایط احتمالی آینده، پاسخ درمانی مناسب، علمی و هماهنگی ارائه دهند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی قم با اشاره به حضور گسترده نمایندگان بخش‌های مختلف امدادی و نظامی در این دوره، گفت: نیرو‌هایی از ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی، فوریت‌های پزشکی حرم مطهر حضرت معصومه (س) و همچنین اساتید دانشگاهی حوزه فوریت‌های پزشکی در این برنامه حضور داشتند.

محمد پرورش مسعود با اشاره به مشارکت حدود ۱۵۰ نفر از کارشناسان و نیرو‌های فوریت‌های پزشکی سراسر کشور، تصریح کرد: از این تعداد، حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر از استان‌های مختلف به قم آمده‌اند و سایر شرکت‌کنندگان نیز از واحد‌های عملیاتی و مدیریتی بودند.

وی در ادامه افزود: طیف گسترده‌ای از نیرو‌های اورژانس از جمله کارشناسان واحد ارتباطات و اعزام ۱۱۵، نیرو‌های عملیاتی موتورلانس و آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس، اورژانس هوایی و واحد‌های مدیریت بحران در این دوره آموزشی حضور دشتند.



