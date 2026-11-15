به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح زرد، از وقوع رگبار متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید در آذربایجان غربی از فردا خبر داد.

در هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۴۰ آمده؛ براساس بررسی آخرین الگو‌های پیش یابی و با ورود امواج بارشی، رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد از فردا دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۸/۲۵) آغاز می‌شود.

مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (در ارتفاعات بارش برف)، مه گرفتگی و تندباد لحظه‌ای تا سه شنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۸/۲۶) در کلیه مناطق استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها، احتمال برخورد صاعقه، احتمال کاهش دید و لغزندگی در محور‌های مواصلاتی به سبب بارش برف، احتمال آسیب به سازه‌های سبک وجود دارد.

براساس اعلام هواشناسی آذربایجان غربی، در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و بنا‌های نیمه کاره در اثر تندباد لحظه‌ای و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.