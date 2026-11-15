نورالله بیراوند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: هوشمندسازی صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور در دو لایه اتوماسیون صنعتی و دیجیتالی‌سازی خدمات دنبال می‌شود؛ رویکردی که با هدف افزایش ایمنی، ارتقای ظرفیت شبکه، بهبود خدمات و تقویت رقابت‌پذیری ایران در کریدورهای بین‌المللی در حال اجراست.

وی افزود: در لایه نخست، سیستم‌های سیگنالینگ و کنترل قطار نقش اصلی را در مدیریت تردد ایفا می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از شبکه ریلی کشور به این تجهیزات مجهز است. همچنین سیستم‌های کنترل اتوماتیک قطار در محورهایی مانند تهران ـ مشهد و مسیرهای منتهی به جنوب مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

بیراوند گفت: فناوری تراک‌بندی مجازی نیز با هدف افزایش ظرفیت خطوط در محورهای پرتردد از جمله سرخس ـ بندرعباس و تهران ـ مشهد توسعه یافته است. از دستاوردهای مهم سال‌های اخیر نیز می‌توان به بومی‌سازی سیستم‌های حساس سیگنالینگ و کنترل قطار توسط شرکت‌های داخلی با حمایت راه‌آهن اشاره کرد.

بیراوند با اشاره به لایه دوم هوشمندسازی، یعنی دیجیتالی‌سازی خدمات، گفت: در بخش مسافری، سامانه فروش بلیت و در بخش باری، سامانه‌های بارنامه و مدیریت حرکت بار فعال هستند و تقریباً تمام عملیات حمل‌ونقل ریلی بر بستر سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ سامانه اصلی و نزدیک به ۱۰۰ زیرسامانه در راه‌آهن فعالیت می‌کنند که حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، نگهداری و تعمیرات، امور مالی و اداری، آموزش، ایمنی و پشتیبانی را پوشش می‌دهند.

به گفته وی، برای ایجاد ارتباط یکپارچه میان این سامانه‌ها، پروژه معماری فناوری اطلاعات با رویکرد خدمت‌گرا و در قالب IT Master Plan با همکاری یکی از دانشگاه‌های تراز اول کشور اجرا شده و معماری آن تکمیل شده است. نخستین فاز این طرح در حوزه سامانه‌های اداری و مالی و با استقرار ERP آغاز شده و قرار است بخش نخست آن تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

بیراوند همچنین از اجرای پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ردیابی ناوگان و پایش شاخص‌های ایمنی خبر داد و گفت: اندازه‌گیری مؤلفه‌های حرکتی و شناسایی عوامل خطرآفرین، از جمله پایش دمای یاتاقان و محور قطارها، از جمله پروژه‌هایی است که در حال اجراست.

وی افزود: برخی سامانه‌های خدماتی راه‌آهن، از جمله سامانه دریافت شکایت مسافران و سامانه‌های صدور مجوز احداث خطوط فرعی نیز به‌صورت برخط فعالیت می‌کنند و برنامه‌هایی برای ارتقای آنها با استفاده از هوش مصنوعی در دست اجراست.

معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه هوشمندسازی اظهار کرد: زیرساخت‌های پایه فناوری اطلاعات از جمله شبکه ارتباطی، مراکز داده و امنیت شبکه عمدتاً توسط راه‌آهن فراهم می‌شود، اما سیاست مجموعه، فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی در توسعه خدمات و حتی سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری برخی شرکت‌های خصوصی در حوزه ردیابی ناوگان گفت: شرکت‌هایی در حال توسعه زیرساخت‌های مستقل برای ارائه خدمات ردیابی هستند. همچنین بازارگاه‌های دیجیتال حمل‌ونقل ریلی با هدف ارائه خدماتی مانند اطلاع‌رسانی، اعلام تعرفه، معرفی مسیرها و تسهیل حمل کالا در حال توسعه است.

بیراوند گفت: این پلتفرم‌ها با پشتیبانی از پنج زبان زنده دنیا و با مشارکت شرکت‌های خصوصی طراحی شده‌اند و قرار است نسخه اولیه آنها در آینده نزدیک ارائه و نسخه عملیاتی و قابل استفاده گسترده تا پایان سال آماده شود.

وی توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات با راه‌آهن کشورهای همسایه را از دیگر اولویت‌های هوشمندسازی دانست و گفت: در حال حاضر تبادل الکترونیکی داده با برخی کشورها انجام شده و برای هماهنگ‌سازی سامانه‌ها با سایر کشورهای واقع در مسیر کریدورهای بین‌المللی نیز اقدامات لازم در حال پیگیری است.

بیراوند، فناوری و تأمین نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین چالش‌های هوشمندسازی دانست و افزود: بخشی از فناوری‌های ریلی به‌صورت بسته‌های تخصصی عرضه می‌شوند و راه‌آهن تلاش می‌کند با اتکا به شرکت‌های داخلی و همکاری شرکت‌های دارای صلاحیت، این فناوری‌ها را توسعه دهد.

وی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورت است ، تصریح کرد: با سرعت تحولات فناوری در جهان، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، صنعت ریلی کشور برای حفظ رقابت‌پذیری در کریدورهای منطقه ای باید زیرساخت‌ها و سامانه‌های خود را متناسب با استانداردهای روز ارتقا دهد.

بیراوند توسعه حمل‌ونقل ریل‌پایه را یکی از محورهای راهبردی راه‌آهن عنوان کرد و گفت: ایران برای بهره‌گیری از ظرفیت ژئوپلیتیکی خود و افزایش سهم از ترانزیت منطقه‌ای باید شبکه ریلی رقابت‌پذیری داشته باشد.