رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن از آغاز اجرای قانون اخذ جریمه از مالکان زمین‌های مسکونی بدون استفاده در محدوده شهر‌ها خبر داد و اعلام کرد: مبالغ این جریمه با توجه به مدت بلااستفاده ماندن زمین، بین ۲ تا ۶ درصد ارزش واقعی آن تعیین شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خسرو مختاری در حاشیه سی‌ویکمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن، از آغاز اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مسکونی رهاشده در محدوده شهرها خبر داد.

وی گفت: مالکان زمین‌هایی با کاربری مسکونی که برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام نکنند، مطابق قانون مشمول پرداخت جریمه خواهند شد.

بر اساس این قانون، میزان جریمه در دو سال نخست ۲ درصد، در سال سوم و چهارم ۴ درصد و از سال پنجم به بعد ۶ درصد ارزش واقعی زمین است.

همچنین در صورت پرداخت نکردن عوارض تعیین‌شده، سالانه ۵ درصد جریمه به بدهی مالکان اضافه می‌شود.

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن افزود: برای اجرای دقیق این قانون، از وزارت کشور خواسته شده است شهرها و شهرداری‌های مشمول مشخص شوند.

مختاری هدف اصلی این اقدام را جلوگیری از احتکار زمین و هدایت اراضی مسکونی به سمت ساخت‌وساز عنوان کرد.

وی همچنین از معرفی ۲۱ هزار و ۹۳۰ متقاضی به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات طرح‌های مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد خبر داد.

به گفته وی، تاکنون حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر از اعضای ۱۱ طرح، تسهیلات خود را به‌طور کامل دریافت کرده‌اند.

مختاری تأکید کرد: فرایند بررسی درخواست‌ها و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها در صندوق ملی مسکن حداکثر یک هفته زمان می‌برد.

وی درباره نحوه توزیع درآمدهای حاصل از جریمه اراضی بلااستفاده نیز گفت: ۷۰ درصد این منابع به شهرداری‌ها و ۳۰ درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص می‌یابد.

سهم صندوق ملی مسکن صرفاً برای اجرای طرح استیجار و حمایت از خانوارهای فاقد توان مالی برای خرید مسکن هزینه خواهد شد.

اجرای این قانون با هدف افزایش عرضه زمین برای ساخت مسکن و تقویت فعالیت سازندگان در شهرها دنبال می‌شود.