شش نفر به اتهام حفاری غیرمجاز در منطقه منیوحی از توابع شهرستان آبادان شناسایی و با همکاری و اقدام به موقع نیرو‌های انتظامی و مرزبانی، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان اعلام کرد: به دنبال همکاری و اقدام به موقع نیرو‌های انتظامی و مرزبانی، ۶ نفر به اتهام حفاری غیرمجاز در منطقه منیوحی از توابع شهرستان آبادان شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ محمد اسماعیلی اظهار کرد: درپی تماس تلفنی پاسگاه مرزی دریایی بهمنیار منطقه منیوحی با نیرو‌های پایگاه حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان آبادان و اعلام دستگیری این افراد به اتهام حفاری غیرمجاز، عوامل یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در جریان موضوع قرار گرفتند و اقدامات لازم در این زمینه انجام شد.

وی تصریح کرد: در جریان این عملیات، یک دستگاه فلزیاب به همراه تعدادی از ابزار و ادوات مورد استفاده برای حفاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

اسماعیلی با تاکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی استان بیان کرد: مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی با جدیت در دستور کار یگان حفاظت میراث‌فرهنگی قرار دارد و همکاری نیرو‌های انتظامی، مرزبانی و مشارکت مردم نقش مهمی در پیشگیری و برخورد با این‌گونه جرایم ایفا می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در محوطه‌ها و عرصه‌های تاریخی، مراتب را از راه مراجع انتظامی یا یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع دهند تا از تعرض به سرمایه‌های تاریخی و هویتی کشور جلوگیری شود.

استان خوزستان با برخورداری از یک‌هزار و ۲۰۰ اثر ثبت ملی و سه اثر ثبت جهانی، از استان‌های غنی کشور در زمینه میراث‌فرهنگی و تاریخی به شمار می‌رود این ظرفیت ارزشمند، ضرورت حفاظت، مرمت و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی استان را دوچندان می‌کند.

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