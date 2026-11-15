معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اتمام عملیات آسفالت ۲۱ کیلومتر راه روستایی و برخورداری ۱۸ روستا از راه آسفالته در ۷ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی توسعه و بهسازی راه‌های روستایی با هدف ارتقای دسترسی ساکنان مناطق روستایی، بهبود کیفیت تردد، تسهیل جابه‌جایی و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای را از اولویت‌های این اداره‌کل عنوان کرد.

حمید سهرابی افزود: در ۷ ماه گذشته، عملیات آسفالت ۲۱ کیلومتر راه روستایی به اتمام رسیده و با اجرای این طرح‌ها، ۱۸ روستا از راه آسفالته برخوردار شده‌اند.

وی طول شبکه راه‌های روستایی استان را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: شاخص برخورداری از آسفالت در راه‌های روستایی استان به ۵۲.۳ درصد رسیده است.

سهرابی افزود: از مجموع ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۸۵۷ روستا از راه آسفالته مناسب برخوردار هستند و تلاش برای تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای سطح برخورداری سایر روستا‌ها نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی در خصوص طرح‌های در دست اجرا نیز گفت: در حال حاضر ۳۶ پروژه راه روستایی به طول مجموع حدود ۲۰۰ کیلومتر در سطح استان در دست اجراست که از این تعداد، ۱۷ پروژه فعال بوده و میانگین پیشرفت فیزیکی آنها ۴۹ درصد است.