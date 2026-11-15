سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از مرگ یک زن ۷۸ ساله و پسر ۱۳ ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر سیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،وحید شادی‌نیا از وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر سیس از توابع شهرستان شبستر خبر داد که در پی آن دو نفر جان باختند و یک نفر دیگر به بیمارستان منتقل شد.

وی اظهار کرد:صبح امروز گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر سیس به مرکز اورژانس اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

شادی‌نیا با بیان اینکه این حادثه دو قربانی داشت افزود: یک زن ۷۸ ساله و یک پسر ۱۳ ساله بر اثر مسمومیت جان خود را از دست دادند و یک مرد ۴۰ ساله نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان فاطمیه شبستر انتقال یافت.