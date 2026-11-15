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جانشین فرمانده انتظامی لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۲۵ تن برنج خارجی بدون مجوز قانونی در شهرستان الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت: مأموران ایست و بازرسی الیگودرز هنگام کنترل خودروهای عبوری در این شهرستان، یک دستگاه کامیون حامل محموله مشکوک را متوقف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی، ۲۵ تن برنج خارجی بدون مجوز قانونی به ارزش هفت میلیارد و ۵۰۹ میلیون تومان کشف شد.
سرهنگ ابدالچگنی تأکید کرد:پلیس با افراد و مخلان نظم اقتصادی برخورد قانونی خواهد کرد.