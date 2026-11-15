

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت: مأموران ایست و بازرسی الیگودرز هنگام کنترل خودروهای عبوری در این شهرستان، یک دستگاه کامیون حامل محموله‌ مشکوک را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان افزود: در بازرسی‌ از خودروی توقیفی، ۲۵ تن برنج خارجی بدون مجوز قانونی به ارزش هفت میلیارد و ۵۰۹ میلیون تومان کشف شد. سرهنگ ابدال‌چگنی تأکید کرد:پلیس با افراد و مخلان نظم اقتصادی برخورد قانونی خواهد کرد.