به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سیدمحسن صادقی روز یکشنبه در حاشیه بیست‌وهشتمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز استان زنجان و در جمع خبرنگاران گفت: مشارکت در مدرسه‌سازی توفیقی ارزشمند و نوعی برگزیدگی برای افرادی است که فرصت و توان انجام چنین اقدام بزرگ اجتماعی را پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به نقش جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز در ترویج فرهنگ نیکوکاری افزود: برگزاری این جشنواره‌ها اقدام ارزشمندی برای گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی و تقویت مشارکت‌های مردمی است.

استاندار زنجان با قدردانی از حضور و تلاش خیرین مدرسه‌ساز گفت: در این مراسم شاهد حضور چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته‌ای از خیرین بودیم که مایه افتخار کشور و استان هستند.

صادقی ادامه داد: خوشبختانه مدرسه‌سازی امروز به فرهنگی فراگیر در میان اقشار و سطوح مختلف جامعه تبدیل شده است و این موضوع سرمایه اجتماعی بزرگی برای جمهوری اسلامی و استان زنجان به شمار می‌رود.