به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون فضای مجازی و رسانه سپاه کربلا از برگزاری هشتمین رویداد بزرگ تولید محتوای دیجیتال بسیج در پنج بخش خبر داد و گفت: علاقه‌مندان تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام در این رویداد فرصت دارند.

کیوان صفی‌پور با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت: شناسایی و حمایت از استعداد‌های جوان، توانمندسازی فعالان این حوزه، توسعه ظرفیت‌های مردمی و تقویت تولید محتوای دیجیتال بومی از اهداف این رقابت است.

وی افزود: در هشتمین دوره، بخش‌هایی از جمله هوش مصنوعی در حوزه پویانمایی و پوستر مفهومی، موشن‌گرافی، کمیک‌موشن، استاپ‌موشن، پویانمایی دوبعدی و سه‌بعدی، بازی‌های ویژه تلفن همراه و نرم‌افزار‌های تلفن همراه پیش‌بینی شده است.

معاون فضای مجازی و رسانه سپاه کربلا با اشاره به بخش ویژه میکرورسانه با عنوان انسانه رسانه گفت: در این بخش، تولیدات باید میدانی باشند و علاوه بر کیفیت اثر، میزان بازدید آن در شبکه‌های اجتماعی نیز در ارزیابی آثار اهمیت دارد.

صفی‌پور با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، افزود: توسعه ابزار‌های دیجیتال و تغییر شیوه‌های ارتباطی، ضرورت تولید محتوای خلاقانه و متناسب با نیاز مخاطبان را افزایش داده است.

وی گفت: ثبت‌نام علاقه‌مندان برای حضور در مرحله شهرستانی در حال انجام است و رقابت‌ها سوم آذرماه به‌صورت منطقه‌ای و با میزبانی چهار شهر مازندران برگزار می‌شود.

معاون فضای مجازی و رسانه سپاه کربلا افزود: پس از مرحله شهرستانی، مرحله استانی این رویداد در دهه فجر و بهمن‌ماه برگزار خواهد شد و تیم‌ها و استعداد‌های برتر برای حضور در مراحل بعدی معرفی می‌شوند.

صفی‌پور در پایان از جوانان، فعالان رسانه‌ای و علاقه‌مندان به فناوری‌های دیجیتال دعوت کرد برای ثبت‌نام و اطلاع از شرایط حضور و نحوه ارسال آثار تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ به سامانه متنا مدیا به نشانی www.matnamedia.ir مراجعه کنند.