بیست‌وششمین دفتر خبری صداوسیمای استان یزد با هدف تقویت جریان اطلاع‌رسانی، انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان و بازتاب مطالبات و دغدغه‌های مردم، در شهرستان مروست آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیین افتتاح بیست‌وششمین دفتر خبری صداوسیمای استان یزد در شهرستان مروست، با حضور مدیرکل صداوسیمای استان یزد، امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان مروست برگزار شد.

راه‌اندازی این دفتر خبری، گامی مؤثر در توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای و تقویت ارتباط دوسویه رسانه ملی با مردم شهرستان مروست به شمار می‌رود و زمینه را برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این منطقه و همچنین انعکاس مسائل، مطالبات و دغدغه‌های شهروندان فراهم می‌کند.

این دفتر خبری می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، بستری برای معرفی توانمندی‌های شهرستان مروست، روایت تلاش‌ها و دستاورد‌های مردم و مسئولان و پیگیری مسائل و مشکلات منطقه باشد.

در حاشیه آیین افتتاح این دفتر خبری، مدیرکل صداوسیمای استان یزد و هیئت همراه با حضور در منزل خانواده شهید اصغر برزگر، از شهدای والامقام دوران دفاع مقدس، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

این دیدار فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا و قدردانی از صبر و ایثار خانواده‌های معظم آنان بود؛ یادآور این حقیقت که امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشور، مرهون جان‌فشانی و فداکاری شهدای گرانقدر است.

شهرستان ۱۸ هزار نفری مروست در جنوب استان یزد قرار گرفته است.