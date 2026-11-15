به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از استکهلم، صد‌ها نفر در خیابان‌های استکهلم سوئد در همبستگی با مردم فلسطین تظاهرات کردند و به ادامه حملات رژیم صیهونیستی، به غزه، کرانه باختری اشغالی و لبنان اعتراض کردند.

در این تجمع همبستگی با غزه در استکهلم پایتخت سوئد، شرکت‌کنندگان پلاکاردی در حمایت از «دکتر حسام ابوصفیه» پزشک اسیر فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی و با درخواست آزادی وی به نمایش گذاشتند.