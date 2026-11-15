معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان‌غربی گفت: برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش دورریز گوشت مرغ؛ اجرای طرح کاهش وزن مرغ‌ها به کمتر از یک کیلو و ۸۰۰ گرم از دی‌ماه به صورت اجباری آغاز می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تولید ۲۵ درصد گوشت مرغ استان از نژاد ایرانی آرین خبر داد و گفت: با تکمیل زنجیره تولید این نژاد، افزایش سهم آن در تولید گوشت مرغ استان دنبال می‌شود.

پرویز بستانچی افزود: تولید گوشت مرغ در آذربایجان‌غربی با تلاش مرغداران روند مطلوبی دارد و با جوجه‌ریزی چهار میلیون قطعه‌ای در ماه گذشته، روند عرضه در ماه‌های آینده نیز به روال عادی ادامه خواهد یافت.

معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌های استان برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش دورریز گوشت مرغ گفت: تولید و عرضه مرغ سایز در استان در دستور کار قرار گرفته و از ماه‌های آینده عرضه این محصول با رعایت شاخص‌های تعیین‌شده در مراکز توزیع آغاز می‌شود.

بستانچی افزایش جوجه‌ریزی را از اهداف اجرای طرح تولید مرغ سایز عنوان کرد و افزود: وزن مرغ‌های تولیدی در استان بالاتر از استاندارد مورد نظر است و با اجرای این برنامه، وزن مرغ‌ها به کمتر از یک کیلو و ۸۰۰ گرم کاهش می‌یابد تا محصولی متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه از دی‌ماه به صورت اجباری آغاز می‌شود، اظهار کرد: کاهش وزن مرغ هنگام کشتار و توجه به شیوه عرضه و تولید مرغ قطعه‌بندی‌شده از دیگر محور‌های این برنامه در استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان‌غربی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در آذربایجان‌غربی را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال اعلام کرد و گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ کشتار شده برای مرغداران نیز ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال است.

وی سرانه مصرف گوشت مرغ در استان را بین ۲۸ تا ۳۱ کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام کرد.

آذربایجان‌غربی به دلیل برخورداری از زنجیره‌های متعدد تولید گوشت مرغ، یکی از قطب‌های تولید این محصول در کشور محسوب می‌شود و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از نیازاستان‌های همجوار را نیز تامین می‌کند. بیش از ۷۶۰ واحد مرغداری شامل مرغ مادر، گوشتی و تخم‌گذار در آذربایجان‌غربی فعالیت دارند که زمینه اشتغال شمار زیادی از ساکنان این منطقه را فراهم کرده‌اند.