رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات با اشاره به نتایج آخرین دوره ارزیابی خدمات دولت الکترونیک، از کسب امتیاز عالی توسط وزارت آموزش‌وپرورش و قرار گرفتن این وزارتخانه در جمع ۱۰ دستگاه برتر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود حبیبی، رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات، با معرفی سامانه تقویم اجرایی رویداد‌های این مرکز، به تشریح قابلیت‌ها و کارکرد‌های آن در مدیریت، رصد و پایش فعالیت‌ها و وظایف سازمانی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه این سامانه از اواخر سال گذشته با هدف ساماندهی و پیگیری امور داخلی مرکز طراحی و راه‌اندازی شده است، گفت: این بستر با تمرکز بر نیاز‌های مدیریتی معاونان و رؤسای مراکز، امکان ثبت و پایش وظایف، زمان‌بندی اقدامات، مدیریت رویداد‌ها و پیگیری مصوبات جلسات را فراهم می‌کند.

حبیبی با بیان اینکه حدود ۹ ماه از آغاز فعالیت سامانه می‌گذرد، افزود: تاکنون یک‌هزار و ۱۲۲ وظیفه در این سامانه تعریف و ثبت شده است. همچنین وضعیت پیشرفت و انجام وظایف با استفاده از کدگذاری رنگی مشخص می‌شود که این قابلیت، امکان شناسایی و تفکیک وظایف انجام‌نشده یا دارای تأخیر، اقدامات انجام‌شده در موعد مقرر و فعالیت‌های به‌اتمام‌رسیده با تأخیر را برای مدیران فراهم می‌کند.

رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات، ثبت صورت‌جلسات، مصوبات و زمان‌بندی اجرای آنها را از دیگر قابلیت‌های این سامانه برشمرد و تصریح کرد: مصوبات دارای زمان‌بندی مشخص، قابلیت تبدیل خودکار به وظایف قابل پیگیری را دارند که این ویژگی به انسجام‌بخشی فرایندها، افزایش شفافیت و تسهیل نظارت بر اجرای تصمیمات کمک می‌کند.

وی با اشاره به نتایج آخرین دوره ارزیابی خدمات دولت الکترونیک، از کسب امتیاز عالی توسط وزارت آموزش‌وپرورش و قرار گرفتن این وزارتخانه در جمع ۱۰ دستگاه برتر کشور خبر داد.

حبیبی گفت: در این دوره، وضعیت خدمات الکترونیکی ۱۶۸ دستگاه اجرایی کشور در قالب ۶ محور و ۴۱ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت و وزارت آموزش‌وپرورش با کسب امتیاز بالاتر از ۸۰ از ۱۰۰ در تمامی محورها، موفق به کسب سطح عالی و قرار گرفتن در جمع ۱۰ دستگاه برتر شد.

وی افزود: وزارت آموزش‌وپرورش در محور «زیرساخت، پایداری و بهینه‌سازی» نیز با کسب امتیاز کامل، جایگاه نخست را به دست آورد؛ دستاوردی که بیانگر اهمیت زیرساخت‌های فناورانه و پایداری خدمات در توسعه دولت الکترونیک است.

رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات، ضمن تبریک این موفقیت به فرهنگیان و کارکنان آموزش‌وپرورش، از تلاش و همراهی مسئولانه تمامی فعالان این حوزه، به‌ویژه کارکنان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این تلاش‌ها، گام‌های مؤثرتری در مسیر هوشمندسازی نظام آموزش‌وپرورش و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی به جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور برداشته شود.