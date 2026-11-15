رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با تأکید بر نقش خیرین در توسعه عدالت آموزشی گفت: بیش از ۶۰ درصد از ۲ هزار و ۳۰۱ مدرسه افتتاح‌شده در کشور با مشارکت خیرین ساخته شده و مدرسه‌سازی ماندگارترین سرمایه‌گذاری برای آینده نسل‌های ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حمیدرضا شاه‌حسینی، روز یکشنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز استان زنجان، ضمن خیرمقدم به خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و خیرین حاضر، از تلاش خیرین و دست‌اندرکاران توسعه فضا‌های آموزشی قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش بانوان در عرصه مدرسه‌سازی افزود: اگر آقایان در این مسیر حضور دارند، قطعاً همسران و بانوان نیز در کنار آنان نقش مهمی ایفا می‌کنند. شورای بانوان خیر مدرسه‌ساز نیز مجموعه‌ای فعال است که اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام می‌دهد.

۲۸ سال فعالیت؛ هزاران کلاس درس در کشور

شاه‌حسینی با قدردانی از زحمات صورت‌گرفته افزود: جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در سال ۱۳۷۷ در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) راه‌اندازی شد و طی ۲۸ سال فعالیت، هزاران کلاس درس در نقاط مختلف کشور ساخته و به نظام تعلیم و تربیت تحویل داده است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به جایگاه فرهنگی و مذهبی استان زنجان گفت: استان زنجان، استان اهل‌بیت (ع) و امام حسین (ع) است و عزاداری باشکوه مردم در حسینیه اعظم زنجان، بخشی از هویت و سرمایه معنوی این استان به شمار می‌رود.

وی خطاب به خیرین مدرسه‌ساز افزود: شما فقط مدرسه نمی‌سازید، بلکه فرهنگ این کشور را می‌سازید. زیربنای توسعه علمی کشور، آموزش‌وپرورش است و شما جای بسیار خوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

شاه‌حسینی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی و بین‌المللی افزود: دانش‌آموزان کشور در رقابت‌های جهانی مدال‌های طلا کسب می‌کنند؛ از جمله چهار مدال طلا در حوزه هوش مصنوعی که این موفقیت‌ها حاصل آموزش و تربیت در همین مدارسی است که خیرین در سراسر کشور می‌سازند.

وی ادامه داد: شما با مدرسه‌سازی زمینه تربیت نیرو‌های متخصص و آینده‌ساز کشور را فراهم می‌کنید و باید قدر این اقدام ارزشمند خود را بدانید.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به افتتاح یکهزارو ۳۳۱ مدرسه با حمایت رئیس‌جمهور، این اقدام و توجه ویژه دکتر پزشکیان به عدالت آموزشی را گامی ارزشمند برای رفع مسائل کشور دانست.

مدرسه‌سازی؛ کاهش آسیب‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری ماندگار

شاه‌حسینی با تأکید بر نقش مدارس در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: قدیمی‌ها می‌گفتند اگر مدرسه‌ای ساخته شود، یک کارخانه راه‌اندازی و یک زندان تعطیل می‌شود. این تعبیر نشان‌دهنده اهمیت آموزش‌وپرورش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ساختن جامعه‌ای سالم است.

وی با بیان اینکه مدرسه‌سازی از ارزش معنوی ویژه‌ای برخوردار است، گفت: همه اقدامات خیرخواهانه ارزشمند هستند، اما عشق و علاقه‌ای که در مدرسه‌سازی وجود دارد، با هیچ کار دیگری قابل مقایسه نیست. مدرسه‌سازی و کمک به آموزش‌وپرورش عبادت است؛ چراکه در حال ساخت زیربنای کشور هستید.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور افزود: دانش‌آموزانی که امروز در مدارسی که شما می‌سازید آموزش می‌بینند و تربیت می‌شوند، در آینده پزشک، مهندس و مدیر کشور خواهند شد و خودشان برای ساخت درمانگاه، بیمارستان و دیگر مراکز خدماتی اقدام خواهند کرد؛ بنابراین شما در واقع پایه‌گذار چندین اقدام خیرخواهانه در آینده هستید.

شاه‌حسینی مدرسه‌سازی را سرمایه‌گذاری ماندگار برای آینده و صدقه جاریه دانست و گفت: مدرسه‌سازی چراغ دانش و امید را در دل نسل‌های آینده روشن می‌کند.

۲ هزار و ۳۰۱ مدرسه؛ رشد ۶۱ درصدی مشارکت خیرین

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به عملکرد خیرین در سال‌های اخیر گفت: در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، تعداد ۲ هزار و ۳۰۱ مدرسه در کشور ساخته و افتتاح شده که بیش از ۶۰ درصد این مدارس با کمک و مشارکت خیرین سراسر کشور احداث شده است.

وی همچنین با اشاره به خسارت‌های واردشده به فضا‌های آموزشی در جریان جنگ ادامه داد: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مدرسه در جریان جنگ آسیب دیدند، اما با کمک مردم، خیرین و گروه‌های جهادی، اقدامات لازم برای بازسازی و آماده‌سازی مدارس انجام شد تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را با نشاط و بدون مشکل آغاز کنند.

شاه‌حسینی با اشاره به میزان مشارکت خیرین در سال‌های گذشته افزود: خیرین مدرسه‌ساز در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تجربه جنگ ۱۲ روزه، حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک کردند که بیش از ۶۱ درصد رشد مشارکت را نشان می‌دهد.

وی با تمجید از روحیه مسئولیت‌پذیری خیرین در شرایط بحرانی کشور گفت: خیرین حتی زیر موشک نیز مدرسه می‌سازند و کشور را رها نمی‌کنند. این روحیه نشان‌دهنده عشق و تعهد آنان به آینده ایران است.