نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد ، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مطالبات اقتصادی و عمرانی مردم غرب استان البرز، خواستار کنترل قیمت‌ها، نظارت جدی بر بازار، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر و تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد ، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز، مهم‌ترین مسائل و مطالبات مردم در حوزه‌های معیشت، مسکن و اقتصاد را تشریح کرد و با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن، بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام در شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه خود تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تمرکز دولت بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: اولویت نخست تیم اقتصادی دولت باید حفظ قدرت خرید خانوارها، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، نظارت مستمر بر بازار و مقابله با رانت و احتکار باشد.

حدادی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای مسئولان دولتی پیش از نهایی شدن تصمیمات اقتصادی افزود: مسئولان باید در اعلام سیاست‌ها و تصمیمات خود دقت بیشتری داشته باشند؛ چراکه طرح موضوعات کارشناسی‌نشده می‌تواند موجب نگرانی مردم و ایجاد التهاب در بازار شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد ، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ و سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: اجرای طرح‌های حمایتی نباید به افزایش مشکلات مردم منجر شود و بانک مرکزی نیز باید با مدیریت صحیح بازار ارز، برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسان قیمت‌ها تلاش کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با کمبود کالا مواجه نیست، تصریح کرد: تأمین کالا به‌تنهایی کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، مدیریت منابع، توزیع مناسب کالاهای اساسی، نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با تخلفات اقتصادی است.

حدادی در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر را از مطالبات جدی مردم غرب استان البرز دانست و گفت: پروژه‌هایی که متقاضیان آنها سال‌ها در انتظار تحویل واحدهای خود هستند باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و دولت نباید اجازه دهد بلاتکلیفی این خانواده‌ها ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به دیدار خود با وزیر راه و شهرسازی افزود: حدود دو هفته پیش در دیدار با خانم صادق، عقب‌ماندگی‌های بخش مسکن و ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی را مطرح کردم و خواستار توجه جدی وزارتخانه به این حوزه شدم.

این نماینده مجلس، پیشرفت نهضت ملی مسکن را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: علاوه بر تکمیل مسکن مهر، پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید با سرعت بیشتری دنبال شوند تا نیاز جوانان و خانواده‌ها به مسکن در شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه تأمین شود.

حدادی با انتقاد از محدودیت‌های اعلام‌شده برای ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز گفت: باید مشخص شود این محدودیت‌ها با چه هدفی اعمال شده است؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره ساخت‌وساز بدون توجه به نیاز واقعی مردم می‌تواند عرضه مسکن را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تأمین زمین مورد نیاز روستاییان افزود: بنیاد مسکن باید موضوع الحاق زمین به محدوده روستاها را با جدیت پیگیری کند تا امکان ساخت مسکن متناسب با نیاز خانواده‌ها فراهم شود.

حدادی مسکن و اشتغال را از نیازهای اساسی جوانان برای تشکیل خانواده دانست و گفت: دولت باید برای تأمین این نیازها برنامه‌ریزی عملیاتی داشته باشد و از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات مردم استفاده کند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد ، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه ایران در مجموعه بریکس اظهار کرد: حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی، علمی و فناوری با کشورهای عضو را فراهم کند.

وی با بیان اینکه کشورهای عضو بریکس بیش از ۴۸ درصد جمعیت جهان را دربرمی‌گیرند، افزود: این مجموعه ظرفیت مهمی برای تقویت چندجانبه‌گرایی، توسعه تجارت و کاهش وابستگی به دلار دارد و استفاده از پول‌های ملی در مبادلات اقتصادی می‌تواند به گسترش همکاری‌های تجاری اعضا کمک کند.

حدادی با اشاره به حضور هیئت ایرانی در اجلاس پارلمان‌های کشورهای عضو بریکس گفت: تاب‌آوری، نوآوری، هوش مصنوعی، همکاری‌های بین‌المللی و پایداری از محورهای اصلی این اجلاس بود و در حاشیه آن نیز دیدارهایی با مقام‌های پارلمانی و مسئولان کشورهای عضو انجام شد.

وی ادامه داد: در این دیدارها ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه منافع ملی، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی تشریح شد و بر ضرورت گسترش همکاری‌های علمی و فناوری تأکید کردیم.

این نماینده مجلس با تأکید بر استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی تصریح کرد: فناوری‌های نوین باید در خدمت علم، پیشرفت، بهبود زندگی مردم و گسترش عدالت اجتماعی باشند و نباید برای آسیب به زیرساخت‌های علمی و فناوری کشورها مورد استفاده قرار گیرند.

حدادی همچنین با اشاره به بازتاب موضوع نماد کیف میناب در حاشیه نشست‌های بریکس گفت: این موضوع مورد توجه نمایندگان کشورهای عضو قرار گرفت و انتظار می‌رود پارلمان‌های این مجموعه در برابر نقض اصول منشور سازمان ملل متحد و حمله به زیرساخت‌های علمی و فناوری صلح‌آمیز ایران موضع روشنی اتخاذ کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: هدف جریان‌های سیاسی آمریکا، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، تضعیف استقلال و پیشرفت ایران است؛ اما مردم کشور با ایستادگی خود نشان داده‌اند که در برابر این فشارها عقب‌نشینی نمی‌کنند.

حدادی با قدردانی از همراهی مردم، به‌ویژه مردم استان البرز، تأکید کرد: مسئولان باید با پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را فعال کنند و با تصمیم‌گیری‌های دقیق، زمینه امیدآفرینی و بهبود شرایط زندگی مردم را فراهم آورند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد ، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی در پایان، کنترل بازار و قیمت‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن، تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری‌های بین‌المللی را از محورهای مهم پیگیری مطالبات مردم دانست و بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی به نیازهای اقتصادی و عمرانی جامعه تأکید کرد.