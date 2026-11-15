مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اعلام افزایش ۳۰ درصدی بارش‌ها در مقایسه با متوسط بلندمدت، گفت: بارش‌های اخیر به معنای رفع تنش آبی نیست و ذخایر سد‌ها در برخی استان‌ها همچنان در وضع نامطلوب قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیروز قاسم‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها و منابع آبی کشور افزود: از ابتدای مهرماه سال آبی جاری تا ۲۳ آبان، میزان بارش کشور حدود ۳۰ درصد بیشتر از متوسط بلندمدت بوده است، اما تاکنون فقط حدود ۱۳ درصد از بارش مورد انتظار کل سال آبی تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه توزیع بارش‌ها در استان‌ها و حوضه‌های آبریز متوازن نیست، گفت: استان‌های خراسان رضوی، گیلان، مازندران، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان همچنان با بارش کمتر از حد نرمال مواجه هستند.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی ورودی سد‌های کشور نسبت به متوسط ۱۰ ساله افزود: با وجود افزایش ورودی‌ها، میزان پرشدگی مخازن سد‌ها که در ابتدای پاییز ۴۷ درصد بود، اکنون به حدود ۴۵ درصد رسیده است.

قاسم‌زاده با تأکید بر تداوم شرایط نامطلوب ذخایر سد‌ها در برخی مناطق گفت: سد‌های استان‌های تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان، زنجان و همدان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و تأمین آب آشامیدنی شهر‌های وابسته به این منابع، از جمله تهران، کرج، قم، مشهد، اراک، اصفهان، یزد و همدان با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.

وی افزود: بارش‌های اخیر با وجود بهبود میانگین کشوری و افزایش حدود یک میلیارد مترمکعبی حجم آب سدها، هنوز نتوانسته است دغدغه مناطق دارای کمبود آب را برطرف کند.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشوردرباره میزان ورودی برخی سد‌های مهم کشور گفت: ورودی سد‌های استان تهران حدود ۴۰ میلیون مترمکعب، سد زاینده‌رود حدود ۳۵ میلیون مترمکعب و سد کرخه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب بوده است؛ در حالی که ورودی سد دوستی صفر گزارش شده است.

قاسم زاده همچنین آخرین وضعیت پرشدگی برخی سد‌های مهم کشور را تشریح کرد و افزود: سد زاینده‌رود ۱۵ درصد، لار ۲ درصد، دوستی یک درصد، کرخه ۴۰ درصد، ساوه ۷ درصد، کمال‌صالح ۲۰ درصد و اکباتان ۴۰ درصد پرشدگی دارند. میزان پرشدگی چاه‌نیمه‌های سیستان و بلوچستان نیز ۲۱ درصد است.

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت تنش آبی گفت: برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب بر اساس شرایط هر حوضه آبریز و استان، وضعیت بارش‌ها، موجودی مخازن و میزان آب قابل بهره‌برداری از منابع زیرزمینی انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور افزود: در بخش آب آشامیدنی نیز علاوه بر اقدامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای مدیریت مصرف، طرح‌های اضطراری متناسب با شرایط شهر‌های دارای تنش آبی استخراج شده و در حال پیگیری است که اجرای آنها به تأمین منابع مالی مورد نیاز بستگی دارد.

قاسم‌زاده در پایان تأکید کرد: افزایش میانگین بارش کشور نباید موجب غفلت از وضعیت نامطلوب منابع آبی در برخی مناطق شود و مدیریت مصرف آب همچنان باید متناسب با ظرفیت منابع آبی هر منطقه در دستور کار قرار گیرد.