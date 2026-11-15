تیم بعثت کرمانشاه: وحید کلهری مربی محروم به دلیل اخراج و امین اسدی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم پارس جنوبی جم: حسین پورامینی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم پالایش نفت بندرعباس: سیامک کوهنورد مربی محروم به دلیل اخراج

تیم جزیره قشم: حسین میرزا حسینی پور بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم سایپا تهران: کورش برمک مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم شاهین بندرعامری: سیدرضا درویشی بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم فرد البرز: کاظم کرامتی مربی محروم به دلیل اخراج

تیم کاراگستر شبستر: میثم آرمیان مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم مس رفسنجان: علی اصغر صادقی نسب بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم هوادار تهران: محمد زمانی مدیر رسانه محروم به دلیل مجموع اخطار

طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.