معاون قضایی و حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان از سازش ۵۷ درصدی پرونده‌ها در شش‌ماهه نخست امسال و کاهش میانگین زمان رسیدگی به ۲۱ روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون قضایی و حل اختلاف اداره کل دادگستری استان در برنامه پرسمان صدا و سیما گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۵۷ درصد پرونده‌های قضایی با تلاش شورا‌های حل اختلاف و بهره گیری از ظرفیت پویش‌های اجتماعی به صلح و سازش رسیده و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز به ۲۱ روز کاهش یافته است.

حجت الاسلام وحدانی‌نیا افزود: در شش‌ماهه ابتدایی دو پویش «به عشق امام حسین می‌بخشم» و «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» اجرا کردیم که نتایج خوبی در بحث صلح و سازش به دنبال داشت، به همین دلیل پویش «به عشق حضرت زینب می‌بخشم» در حال برنامه‌ریزی است.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی با هدف کاهش هزینه‌های رسیدگی و دسترسی سریع‌تر به روند داوری انجام می شود گفت: در این راستا ۱۲ داور در استان داریم که ۴ داور حرفه‌ای از همکاران قاضی بازنشسته هستند و وکلایی که درخواست شرکت در این امر دارند، باید در آزمون مدنظر شرکت کنند.

حجت الاسلام وحدانی نیا همچنین از فعالیت شورا‌های حل اختلاف درون برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی خبر داد.