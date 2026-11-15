در جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان آذربایجان‌غربی؛ وضعیت این دانشگاه، مسائل و مشکلات موجود و راهکار‌های تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای ظرفیت‌های آموزشی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و با محوریت بررسی وضعیت این دانشگاه، رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود و بررسی راهکار‌های تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای ظرفیت‌های آموزشی برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان، گفت: رسیدگی به مشکلات دانشگاه فرهنگیان از موضوعات مهم حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی است.

در این نشست، مسائل و نیاز‌های دانشگاه فرهنگیان در بخش‌های مختلف، از جمله توسعه فضا‌های آموزشی، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز، امکانات رفاهی و خوابگاهی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت‌های علمی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفته و حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای رفع موانع و بهبود شرایط این مجموعه مطرح کردند.

تقویت جایگاه دانشگاه، حمایت از ظرفیت‌های علمی و فراهم کردن زمینه مناسب برای تربیت معلمان توانمند و آینده‌ساز، از محور‌های مورد توجه در این نشست بود.