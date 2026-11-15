دومین دوره جشنواره استانی «جهان دخت» با هدف ترویج و طراحی پوشش مانتو اجتماع با رویکرد ایرانی-اسلامی، در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این رویداد با الهام از نماد‌های مقاومت استان و پرچم ایران، با تمرکز بر موضوع «طراحی و دوخت پوشش مانتو اجتماع با رویکرد ایرانی-اسلامی» برگزار می‌شود.

این جشنواره دو محور اصلی رقابت را در دستور کار خود قرار داده است: «بخش اثر» که شامل ارائه نمونه کار‌های دوخته شده است و «بخش طراحی» که شامل ارائه طرح‌های دستی یا دیجیتال است.

این رقابت‌ها در چهار سطح دانش‌آموزان، دانشجویان، علاقه‌مندان آزاد و همچنین خانه‌های مد و تولیدکنندگان پوشاک برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از هم‌اکنون تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ از طریق سایت رسمی جشنواره به نشانی http://ir-dokht.ir نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند. همچنین ارسال آثار فیزیکی به دبیرخانه جشنواره در شهرکرد، بلوار انقلاب، سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش خواهان انجام می‌شود.