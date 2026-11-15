با موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ۲۱/۷ هکتار از اراضی شمال‌غربی بروجن برای استقرار کارخانه آسفالت از حریم شهری خارج شد؛ تصمیمی که توسعه شهری در شعاع هزار و ۵۰۰ متری این واحد صنعتی را محدود می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصلاح محدوده حریم شهر بروجن با هدف فراهم‌کردن زمینه استقرار کارخانه آسفالت و واحدهای تولید مصالح ساختمانی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.

این مصوبه در نشست ۲۷ مهر امسال و در بررسی مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بروجن اتخاذ شد.

محدوده موردنظر در شمال‌غرب این شهر واقع شده و مساحتی معادل ۲۱.۷ هکتار دارد.

بر اساس این تصمیم، فعالیت کارخانه آسفالت با توجه به شکل‌گیری قانونی آن در گذشته، مورد موافقت شورا قرار گرفت.

با این حال، برای رعایت الزامات زیست‌محیطی، اراضی واقع در فاصله هزار و ۵۰۰ متری کارخانه، امکان توسعه شهری نخواهند داشت.