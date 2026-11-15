رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از توقیف یک دستگاه خودرو کامیون حامل بار قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات کنترلی و بررسی‌های لازم موفق به شناسایی و توقیف خودرو کامیون حامل بار قاچاق در محور زنجان - تبریز شدند.

وی با اشاره به انجام هماهنگی قضایی افزود: در بازرسی انجام شده ۵۰۰ پاکت سیگار خارجی ۶۹۰ عدد لوازم خانگی قاچاق ۵۷۰ کیلوگرم مواد خوراکی غیر مجاز و ۶۶۳ عدد اقلام بهداشتی قاچاق کشف شد.

سرهنگ بدری ارزش محموله قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۲۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های نظارتی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و عرضه محصولات قاچاق به ویژه کالا‌های مرتبط با سلامت از الویت‌های این پلیس است، لذا از شهروندان در خواست میشود هرگونه موارد مشکوک و اطلاعات مرتبط با قاچاق کالا احتکار و گرانفروشی را از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.