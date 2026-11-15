به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از دوشنبه، رئیس اتاق بازرگانی تاجیکستان از افزایش ۱۴ درصدی مبادلات تحاری ایران و تاجیکستان خبر داد. فرهاد شاه رحمان زاده نیز گفت: مبادلات تجاری ایران و کشور‌های آسیای میانه با برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی کالا در دوشنبه افزایش یافته است.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کالا و توانمندی‌های صادراتی در شهر دوشنبه یکی از ابزار‌های کلیدی دیپلماسی اقتصادی تاجیکستان برای گسترش مبادلات تجاری با کشور‌های آسیای میانه و حوزه CIS محسوب می‌شود.

شرکت‌های ایرانی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کالای دوشنبه خدمات خود را در حوزه‌هایی صنعت، کشاورزی، ماشین‌آلات، صنایع غذایی و خدمات فنی-مهندسی عرضه کردند. در این رویداد ۶۰ شرکت از کشور‌های مختلف از جمله ایران، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان و چین مشارکت داشتند.

رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان هم گفت: این نمایشگاه‌ها فرصتی مناسب برای شناسایی شرکای تجاری جدید، رفع موانع صادراتی و افزایش حجم تبادلات تجاری ایران با بازار پرظرفیت آسیای میانه را فراهم می‌آورند.