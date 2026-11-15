به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی تندر ۹۰ در محور ماکو - بازرگان اعلام شد.

محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند هلال احمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.