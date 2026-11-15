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مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از مصدومیت سه تن در سانحه رانندگی در محور ماکو - بازرگان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی تندر ۹۰ در محور ماکو - بازرگان اعلام شد.
محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند هلال احمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.