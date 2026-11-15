به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان میثم عبدلی گفت: رونمایی همزمان از ۲۶ کتاب و برنامه «پرواز بادبادک‌ها» با حضور حدود یک هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز از شاخص‌ترین برنامه‌های این هفته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۴ باب کتابخانه عمومی در استان همدان فعال است، افزود: سه خودروی سیار نیز فعالیت کتابخانه‌ای را در سطح استان انجام می‌دهند و دو پانسیون مطالعاتی فعال در سطح شهر همدان دایر است.

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رئیس اداره امور کتابخانه‌های عمومی استان همدان خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود ۴۶۰ هزار امانت کتاب ثبت شده که میانگین ماهانه آن حدود ۶۶ هزار امانت است.

عبدالی ادامه داد: نزدیک به یک میلیون و ۵۰۹ هزار نسخه منبع در کتابخانه‌های استان موجود است و ۴۷ هزار و ۱۷۰ عضو از خدمات کتابخانه‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر حدود ۱۴۳ نقطه خدمتی در استان فعال است.