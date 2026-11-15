امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی برای حضور در رقابت‌های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان عازم هند شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کشور هند از ۲۱ آبان میزبان مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان در هر دو بخش مردان و زنان است.

این رقابت‌ها با برگزاری دیدار‌های جدول مقدماتی آغاز شده است و با رقابت میان شرکت کنندگان در جدول اصلی پیگیری می‌شود.

امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی نمایندگان اسنوکر ایران نمایندگان ایران در جدول اصلی هستند که به واسطه مدال‌های آسیایی‌شان، به صورت مستقیم و بدون نیاز به دیدار‌های مقدماتی، وارد جدول اصلی مسابقات شده‌اند.

به همین منظور، این سه ملی پوش اسنوکر ایران امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) عازم هند شدند تا همزمان با آغاز دیدار‌های جدول اصلی، رقابت خود در این دوره مسابقات را آغاز کنند.

رقابت‌های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان تا ۳۰ آبان در ایندور هند ادامه خواهد شد.