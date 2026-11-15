اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری برای نظارت بر کیفیت و اصالت مصنوعات طلا، گشت مشترک بازرسی و نمونه‌برداری از واحد‌های طلافروشی را در استان آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سینوش همت‌زاده گفت: برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر کیفیت مصنوعات طلا، گشت‌های مشترک با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف در شهرستان‌های استان در حال انجام است.

وی با توضیح روند اجرایی این بازرسی‌ها افزود: در جریان این بازدیدها، علاوه بر بررسی وضعیت فعالیت واحد‌های صنفی و رعایت ضوابط استاندارد، نمونه‌هایی از مصنوعات طلا برای انجام آزمون‌های تخصصی و تعیین دقیق عیار، از واحد‌های صنفی برداشت و به آزمایشگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود.

همت‌زاده گفت: این اقدام با هدف اطمینان از انطباق عیار واقعی با عیار اظهارشده و جلوگیری از ورود محصولات مغایر با استاندارد انجام می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی با متخلفان صورت خواهد گرفت و اداره کل استاندارد در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی، از حق مصرف‌کنندگان دفاع خواهد کرد.