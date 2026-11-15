یک نیکوکار البرزی با اهدای ۱۹۰ میلیون تومان به ستاد مردمی دیه استان، به نمایندگی از دخترش که در خارج از کشور سکونت دارد، در آزادی سه زندانی جرائم غیرعمد مشارکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، خانم شایق، از نیکوکاران استان، این مبلغ را با نیت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به ستاد مردمی دیه البرز اهدا کرد تا زمینه بازگشت سه نفر از محکومان جرائم غیرعمد به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شود.

این اقدام خیرخواهانه به نمایندگی از دختر وی انجام شد که در خارج از کشور زندگی می‌کند و با این مشارکت، سهمی در حمایت از زندانیان نیازمند و خانواده‌های آنان داشته است.

کمک‌های مردمی به ستاد دیه، یکی از راه‌های تأمین منابع لازم برای آزادی زندانیانی است که به دلیل بدهی‌های مالی و جرائم غیرعمد در زندان به سر می‌برند و با تأمین بدهی یا جلب رضایت شاکیان، امکان بازگشت آنان به زندگی عادی فراهم می‌شود.