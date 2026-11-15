در جدید‌ترین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که فیفا امروز منتشر کرد، شاگردان قلعه نویی در رده بیست و سوم ماندند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رده بندی جدید تیم‌های ملی جهان در ماه نوامبر ۲۰۲۶ تیم ملی ایران پس از پیروزی بر تیم فلسطین با افزایش امتیاز به ۱۵۹۹.۴۳ و بدون تغییر در رتبه ۲۳ جهان باقی ماند.

ایران در میان تیم‌های آسیایی بعد از ژاپن، همچنان رده دوم را در اختیار دارد.

با ابتکار فیفا از ۲ ماه مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، رده‌های تیم‌های مختلف پس از هر بازی به روز رسانی می‌شود.