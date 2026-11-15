به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست خبری رویداد ایران پیشرو (CITEX)، صبح امروز - یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵- با حضور مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین ونوآوری شهری شهرداری تهران، رییس پارک علمی و فناوری شهری شهرداری تهران و جمعی از عوامل اجرایی این رویداد در محل سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

بهزاد پایمرد در ابتدای این نشست در رابطه با دلیل شکل گیری رویداد سیتکس اظهار کرد: در شهرداری تهران ایجاد یک نظام منسجم برای نوآوری و فناوری دنبال شد که هم ظرفیت نخبگان را به کار بگیرد و هم به کسب و کار‌های نوآور فرصت رشد دهد و فناوری را برای ارتقای کیفیت زندگی به کار بگیرد. ما در شهرداری خودمان را متولی این هم افزایی می‌دانیم تا با چارچوب‌ها و سیاست‌های لازم این کار را انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با بیان اینکه آینده تهران را باید امروز طراحی کنیم و برای ساختن آینده آن باید از امروز تلاش کنیم، افزود: تهران نباید صرفا مصرف کننده فناوری باشد بلکه باید بستری برای توسعه، تجاری سازی، آزمایش و رشد فناوری‌های شهر باشد. باید برای تهران پیشرو و ایران قوی از امروز برنامه ریزی کنیم و زیرساخت‌ها و ابزار‌های حاکمیتی را به کار بگیریم تا به تهران هویت نوآور، فن‌آور و کارآفرین ببخشیم و تغییر در شیوه حکمرانی و سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه فناوری را دنبال کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سازمان فناوری‌های نوین به دنبال حرکت به سمت توسعه فناوری‌ها به عنوان پیشران توسعه شهر تهران هستم و این رویکرد را بر اساس فرمایشات و رهنمود‌های رهبری شهید و رهبر معظم انقلاب دنبال می‌کنیم، ادامه داد: باید تهران را به سمت نظام منسجم فناوری و اکوسیستم پایدار نوآور شهری سوق دهیم. بر همین اساس شهردار تهران تاکید دارند که به سمت تهرانی با هویت شهری فناور، نوآور و کار آفرین حرکت کنیم؛ بنابراین آماده‌ایم تمامی زیرساخت‌ها و ابزار‌های حاکمیتی مان را در اختیار نوآوران، نخبگان و شرکت‌های های دانش بنیان قرار دهیم تا با کمک آنها شهر تهران متحول و به آن هویتی فناورانه و نوآورانه ببخشیم و برای حل مسائل شهر تهران از این حوزه و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری کمک بگیریم.

به گفته پایمرد؛ رویداد سیتکس متشکل از چندین محور مانند حمل و نقل هوشمند، مدیریت یکپارچه انرژی و حل مساله ناترازی انرژی، حل اقتصاد چرخشی پسماند و حل مساله پسماند شهری، استفاده از اقتصاد دیجیتال در مدیریت شهری و تامین اقتصاد پایدار شهری است.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران ادامه داد: در این رویداد تلاش کردیم مسائل و نقشه راه‌مان را با مجموعه نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در میان بگذاریم، در سازمان فناوری‌های نوین در ابتدای حضور به عنوان یک اقدام راهبردی مهم تدوین نقشه راه فناوری را داشتیم که در رویداد سیتکس آن را به مشارکت می‌گذاریم.

وی بیان کرد: از مردم شهر دعوت می‌کنیم که در این رویداد شرکت کنند و سعی کردیم نقشه راهی که در حوزه‌های مختلف تعیین کردیم را به مردم هم ارائه دهیم تا ببینند برای اراقای کیفیت زندگی چاره‌ای جز به کار گیری فناوری‌های نوین در توسعه شهر نداریم و در گام اول ساختار نهادی شهرداری اصلاح شد و سازمان فناوری با تلاش دو ساله شهردار تهران شکل گرفت.

پایمرد عنوان کرد: در این رویداد بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان و مجموعه توانمند دفاعی کشور که فناوری‌های خود را به سمت حوزه فناوری شهری سوق دادند، شرکت کردند. همچنین میزبان نهادها، هلدینگ‌ها و بخش‌های سرمایه گذار کشور هستیم. علاوه براین رویداد جانبی مانند بذر طلایی را داریم و به عنوان رویداد نوجوانانه سیتکس به آن پرداختیم تا علاوه بر محصولات و شرکت‌های دانش بنیان، از ظرفیت عظیم دانش آموزی و دانشجویی به عنوان قشر ایده پرداز استفاده کنیم و بر این اساس مراحل پایانی رویداد بذر طلایی را در روز‌های برگزاری نمایشگاه سیتکس خواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران گفت: بیش از یک‌هزار شرکت برای شرکت در سیتکس طرح‌ها و محصولات خود را ارائه کردند که حدود ۲۲۰ محصول و شرکت تایید و وارد ارزیابی محصول شدند. از این ۲۲۰ شرکت نفرات برگزیده هر کدام از حوزه‌ها مشخص شده که در اختتامیه رویداد نفرات برتر اعلام می‌شوند.

وی درباره جوایز رویداد نیز توضیح داد: نفرات برتر هر سه حوزه حمل و نقل، فین‌تک و خدمات شهروندی هر کدام ۳ میلیارد تومان دریافت می‌کنند و به نفرات دوم هر حوزه ۲ میلیارد تومان و نفرات سوم یک میلیارد تومان اهدا می‌شود. همچنین به نفرات اول ۱۰ میلیارد تومان، به نفرات دوم هفت میلیارد تومان و نفرات سوم ۵ میلیارد تومان تسهیلات اهدا می‌شود تا به تجاری شدن محصولات‌شان و وارد قرارداد شدن برای حل مسائل شهری تهران کمک کند.

پایمرد اضافه کرد: از سه شنبه ۲۶ آبان که این مراسم با حضور شهردار تهران افتتاح می‌شود تا جمعه ۲۹ آبان نمایشگاه برقرار است. چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ آماده برگزاری اختتامیه این رویداد بزرگ خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران یادآور شد: در این سازمان به عنوان یکی از اولویت‌های‌های مهم، توجه به فناوری‌های راهبردی از جمله هوش مصنوعی، پلاسما و رباتیک را به عنوان فناوری‌های راهبردی و پیشران دنبال کردیم. در این زمینه دوقلوی دیجیتال شهر تهران را در حوزه‌های ترافیک، پسماند و انرژی پیگیری کردیم و در تلاش هستیم ماژول به ماژول این مساله را بالا بیاوریم.

وی گفت: ما به دانش آموزان و دانشجویان به عنوان بزرگترین سرمایه شهر نگاه می‌کنیم و بر این اساس خانه‌های علم و فناوری را در سرای محلات راه اندازی کردیم. تلاش داریم هم بستر‌های مختلف در خانه علم و فناوری توسعه دهیم و هم آنها را به مسائل شهر گره بزنیم. فب‌لب و فب‌کیدز را هم در مدارس راه اندازی کردیم تا ساختن را به عنوان یکی از مسائل کلیدی برای دانش‌آموزان در نظر بگیریم.

پایمرد درخصوص همزمانی رویداد سیتکس با رویداد بورس و بانک بیمه و لزوم تبدیل رقابت شهرداری با اکوسیستم نوآوری به همکاری توضیح داد: برای انتخاب این تاریخ ملاحظات و محدودیت‌های زیادی داشتیم. یکی از اولویت‌های جدی ما حضور مردم و دانش آموزان و دانشجویان دراین رویداد بوده و با توجه به اینکه در فصل امتحان آنها قرار نداریم، این زمان انتخاب شد. همچنین در این زمان فعالان و مجموعه‌های حوزه فین‌تک نیز در این رویداد حضور دارند.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران درباره هم‌افزایی شهرداری با سایر بخش‌ها در حوزه اکوسیستم نوآوری نیز بیان کرد: رویکرد‌ها وقتی تعریف می‌شوند برای نتیجه رسیدن نیاز به زمان دارند. در این رویداد به دنبال این هستیم که هم سیاست گذاری جدید و هم تغییر گفتمان حکمرانی که در شهرداری شکل گرفته را نشان دهیم. برای دیدن اثر آن شاید به بیش از سه سال زمان نیاز باشد. رویکرد ما رو به جلو است تا مجموعه حوزه دیجیتال کشور هم افزا شوند. قطعا ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی و نهاد‌ها مستلزم زمان است تا به یک همگرایی و یک دستور کار مشترک برسند.

وی با بیان اینکه محیط زیست، آلودگی هوا و پسماند موضوعاتی در دسته سوم محور‌های نمایشگاه در بحث خدمات شهروندی هستند، عنوان کرد: این موضوعات به عنوان یک کلان مساله از اولویت‌های مأموریتی سازمان ما تعریف شده است که در آن پیچیدگی ارتباط بین دستگاه‌های مختلف اعم از شهرداری و خارج از آن مطرح است. هم افزا کردن بخش‌های داخل شهرداری به عنوان یک چالش مطرح بود و بر همین اساس سازمان فناوری برای حل مسائل بین بخشی و فرابخشی پیچیده شکل گرفته است.

وی گفت: از روز نخست این دوره جلسات متعددی با مجموعه‌های نوآور کشور داشتیم. از مبادی تولید کننده آلودگی هوا، اتوبوس‌های دیزلی، موتور سیکلت‌های بنزینی و صنایعی که در شهر تهران هستند و همچنین تردد بیش از حد وسایل نقلیه در سطح شهر تهران بود. برای پیگیری یکپارچه این رویکرها، توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت برقی سازی مطرح شد. واردات تاکسی‌های برقی، موتور سیکلت‌های برقی انجام و توسعه مسیر تندرستی و تعریف مسیر‌های جایگزین و مجزا از مسیر خودرو‌ها دنبال شد. این مسیر‌های سرزندگی و تندرستی در شمال‌غرب و غرب حدود ۱۰۰ کیلومتر است و در حال توسعه به سمت مرکز، شرق و شمال شرق است و مسیر مجزایی با موتور سیکلت‌ها و خورد‌ها دارد.

پایمرد افزود: در گام بعدی باید کم کردن تردد در شهر اتفاق بیفتد. توسعه ناوگان هنوز به سطح قابل توجه‌ای نرسیده و به همین دلیل نمی‌توان فشار به مردم وارد کرد. با گسترش حمل و نقل عمومی باید تردد وسایل تک سرنشین کاهش پیدا کند و در این رابطه طرح (HOV)، مسیر‌های ویژه‌ای برای خودرو‌های چند سرنشین فراهم می‌کند. این موضوعات بخشی از ابرمساله ترافیک در تهران است.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران گفت: استفاده از ظرفیت‌های حوزه مالی و اقتصاد دیجیتال از اولویت‌های ما در معاونت مالی شهرداری است. تامین مالی پایدار به عنوان اهداف ما، توکنایز کردن این موضوعات و مشارکت دادن مردم در پروژه‌ها از ظرفیت‌های سازمان در حوزه فین‌تک است.

وی در خصوص پارک علمی فناوری شهری شهرداری تهران بیان کرد: این پارک بلافاصله پس از شکل گیری سازمان مجوز گرفت و به عنوان یکی از تکالیف ما در سازمان مشغول فعالیت شد تا در این سازمان برای شرکت‌های دانش بینان زیرساخت‌های لازم را برای توسعه فناوری شهری فراهم کنیم. ۴ مجموعه بوستان گفت‌و‌گو، بوستان ولایت، مجموعه اتحاد و موزه سیمان ری را به عنوان مجموعه‌های مصوب شورای عالی گسترش، در نظر گرفتیم. همچنین به سمت مرکز نوآوری تخصصی هم رفتیم که این مراکز بسته به موضوعات و ظرفیت‌ها پراکنده هستند. شرکت‌ها می‌توانند پذیرش و ارزیابی شوند و پس از اخذ مجوز واحد فناوری، هم در پارک‌ها و هم در مراکز نوآوری مستقر شوند تا از ظرفیت‌ها استفاده کنند.

پایمرد درباره همکاری سازمان فناوری با سازمان فاوا گفت: تقسیم کار برای هوشمند سازی و فناوری نوین در این دو سازمان انجام شد. سازمان فاوا ماموریت‌های مشخصی دارد و در حال ارائه خدمات فاوایی به مجموعه‌های شهرداری است. موضوعات هوشمند سازی به عنوان تکالیف این مجموعه مشخص شده و ارتباط خوبی بین ما و آنها برقرار است به ویژه در بحث پروژه دوقلوی دیجیتال.