در مجمع سالیانه هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کردستان بر توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ورزشکاران سازمان‌یافته و بازگشت این رشته به جایگاه شایسته خود تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، احیای ورزش پهلوانی در کردستان نیازمند همدلی، حمایت و توسعه زیرساخت‌هاست.

موضوعی که در مجمع سالیانه هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان مورد تأکید قرار گرفت.

باران چشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای کشور خواستار فعال‌سازی هیئت‌ها در هر ۱۰ شهرستان استان ظرف دو ماه آینده شد و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حمایت از زیرساخت‌ها تأکید کرد.

خاکی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز با انتقاد از ثبت تنها ۲۸۸ ورزشکار سازمان‌یافته در سال گذشته، این آمار را متناسب با پیشینه پهلوانی استان ندانست و بر تقویت هیئت‌های شهرستانی و مشارکت پیشکسوتان و نسل جوان تأکید کرد.

پیگیری احداث زورخانه در مریوان و واگذاری میزبانی رقابت‌های کشوری به کردستان از دیگر محور‌های این مجمع بود.