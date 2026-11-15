به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «خورشید» به نویسندگی و کارگردانی سید ابراهیم مسبوق، تولید صدا و سیمای مرکز استان خراسان شمالی، در ادامه ویژه‌برنامه‌های رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران» از شبکه دو پخش می‌شود، مستندی که دوربین خود را به دل خانه و زندگی شهید زرهرن می‌برد و سبک زندگی ساده و بی‌پیرایه این خانواده را پیش چشم بینندگان می‌گذارد.

«خورشید» تلاش می‌کند با ثبت لحظه‌های زندگی روزمره این خانواده، تصویری نزدیک و بی‌واسطه از ساده‌زیستی و منش خانوادگی‌ای ارائه کند که شهید زرهرن در آن بالیده است، روایتی که در آن خانه و کاشانه، به جای نماد و نشانه، به بستر اصلی قصه تبدیل می‌شود و مخاطب را با پشت صحنه انسانی زندگی یک شهید آشنا می‌کند.

مستند «خورشید» امروز ساعت ۱۵:۲۵ پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مقام چهارم» به کارگردانی جانگ جی وو، محصول کره جنوبی، امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جون هو پسری نوجوانی است که به ورزش شنا علاقه دارد، اما همیشه در مسابقات به مقام چهارم می‌رسد. مادر جون هو به شدت علاقه دارد که پسرش به مدال برسد تا بتواند در مدارس خوب تحصیل کند و به دانشگاه راه یابد. او به به دنبال یک مربی جوان است که می‌گویند توانایی آموزش بچه‌ها برای مدال را دارد. بالاخره جون هو با اصرار مادرش در اختیار این مربی قرار می‌گیرد و.

کیم مان هک، لی سنگ اوکی، دی هو آن اُ، جنگ سی یو این و کیم جون در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.