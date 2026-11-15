پیگیری تلفنی خانوار‌هایی که پس از دریافت پیامک، اطلاعات درخواستی خود را در سامانه دولت من تکمیل نکرده‌اند آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به روند اجرای این طرح ملی در خراسان جنوبی گفت: فرآیند اطلاع‌رسانی پیامکی به سرپرستان خانواری که اطلاعات ثبتی آنها نیازمند تکمیل یا راستی‌آزمایی بوده، مطابق برنامه‌ریزی انجام شده است و اکنون پیگیری برای تکمیل اطلاعات این خانوار‌ها در دستور کار قرار دارد.

علی بهدانی افزود: خانوار‌هایی که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، لازم است در مهلت تعیین‌شده با مراجعه به سامانه رسمی «دولت من»، از طریق بخش مربوط به سرشماری، اطلاعات مورد درخواست را بررسی و تکمیل کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به نکات امنیتی گفت: پیامک‌های ارسالی از سوی مرکز آمار ایران فاقد هرگونه لینک هستند و صرفاً شهروندان را به مراجعه مستقیم به سامانه رسمی دولت من دعوت می‌کنند؛ بنابراین مردم باید از ورود به لینک‌های ناشناس و ارائه اطلاعات به افراد یا شماره‌های غیرمعتبر خودداری کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: برای آن دسته از سرپرستان خانوار که پیامک دریافت کرده‌اند، اما تاکنون اطلاعات مورد درخواست را تکمیل نکرده‌اند، تماس تلفنی با هدف یادآوری و راهنمایی برای مراجعه به سامانه انجام می‌شود؛ این تماس‌ها صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و هیچ‌گونه هزینه‌ای برای شهروندان در پی نخواهد داشت.

بهدانی گفت: در تماس‌های تلفنی ستاد سرشماری، صرفاً از شهروندان درخواست می‌شود برای تکمیل اطلاعات به سامانه رسمی دولت من مراجعه کنند و هیچ‌گونه اطلاعات بانکی، رمز عبور یا داده‌های غیرمرتبط از آنها درخواست نمی‌شود. هرگونه تماس با هدف دریافت اطلاعات خارج از چارچوب اعلام‌شده، مورد تأیید ستاد سرشماری نیست.

وی از شهروندان استان خواست با همکاری و مشارکت به‌موقع در تکمیل اطلاعات مورد درخواست، زمینه اجرای دقیق و مطلوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا را فراهم کنند.

ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای ۱۴۰۵ در خراسان جنوبی با شماره تلفن‌های ۰۵۶۳۱۲۷۲۱۵۰ و ۰۵۶۳۱۲۷۲۴۰۵ صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصر‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ آماده پاسخگویی به سؤالات هم استانی‌ها است.