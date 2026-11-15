مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از برخورد با ۶ واحد تولیدی که محصولات آنها پایین‌تر از حد استاندارد ملی بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سینوش همت‌زاده با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و نظارت مستمر بر کالا‌های مشمول استاندارد اجباری، گفت: پرونده ۶ واحد متخلف در حوزه‌های صنایع غذایی، ساختمانی، معدنی و برق و الکترونیک به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع شده است.

وی افزود: پس از انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و مشخص شدن عدم انطباق محصولات این واحد‌ها با الزامات کیفی استاندارد‌های ملی، پرونده‌ها در چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ مطرح شد. این کمیسیون با حضور نمایندگان دادستان، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، پس از بررسی مستندات و شنیدن دفاعیات هر واحد، تصمیم نهایی را اتخاذ کرد.

وی افزود: با توجه به نوع و میزان تخلف و همچنین سابقه هر واحد، در این جلسه علاوه بر دریافت تعهد مبنی بر تکرار نکردن تخلف، جریمه‌های نقدی و اخطار‌های کتبی برای واحد‌های مذکور تعیین و ابلاغ شد.

مدیرکل استاندارد استان تأکید کرد: نظارت بر واحد‌های تولیدی به صورت مستمر و بدون هیچ‌گونه اغماضی ادامه دارد. هدف نهایی ما تضمین سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان و جلوگیری از ورود کالا‌های نامرغوب به چرخه مصرف است.