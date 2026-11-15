به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، المیرا نقی‌زاده، سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی و سرپرستی) به خبرگزاری صدا و سیما گفت: دادسرای ناحیه ۵ تهران عهده‌دار رسیدگی به امور سرپرستی و امور حسبی است و امور «افراد کم‌سن و سال بدون پدر و جد پدری، افراد سفیه و مجنون» را با عنوان «محجوران» پیگیری می‌کند

او افزود: مدیریت اموال افرادی که مدت زمان نسبتا طولانی از اقامتگاه و محل زندگی‌شان دور شده باشند و خبری از آنها نباشد، و همچنین اموال بی‌صاحب و بدون وارث هم در این دادسرا انجام می‌شود.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران گفت: شناسایی افرادی که محجور شناخته می‌شوند -پس از معاینه‌های پزشکی قانونی- در این دادسرا انجام می‌شود که البته دادگاه امور حسبی برای آن رأی صادر می‌کند تا سپس قیم و سرپرست تعیین شود.

خانم نقی‌زاده گفت: کنترل بر امور مالی و غیرمالی این گروه از افراد، نظارت بر عملکرد قیّم، ارتقای ظرفیت مالی محجوران و افراد کم‌سن و سال بدون پدر و جد پدری، کمک‌های معیشتی، درمانی و تحصیلی و مددکاری آنها را برعهده داریم.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی و سرپرستی) گفت: همه کار‌هایی را که یک فرد در امور مالی خود می‌تواند انجام می‌دهد، این دادسرا برای افراد محجور به نمایندگی اجرا می‌کند؛ مانند نظارت بر تنظیم سند رسمی و قرارداد‌ها مانند رهن و اجاره، مشارکت در ساخت و باز کردن حساب‌های بلندمدت و حساب ویژه طلا، خرید سهام و....

او گفت: نظارت بر نگهداری صحیح از افراد مجنون و همچنین افراد کم سن و سالی که پدر و جد پدری ندارند، شرایط معیشتی و وضع تحصیلی آنها هم از طرف این دادسرا انجام می‌شود. اگر افراد تحت نظارت در تحصیلاتشان دچار مشکل باشند، برایشان کلاس آموزشی برقرار می‌شود. در این کمک‌رسانی‌ها از نهاد‌های مردمی و خیران هم کمک گرفته می‌شود.

خانم نقی‌زاده گفت که نزدیک ۲۴ هزار پرونده در شهر تهران تحت حمایت این دادسرا هستند.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی و سرپرستی) گفت: پیش از این سامانه ارجاع هوشمند برای دادسرای سرپرستی وجود نداشت و امکان ارجاع از کارتابل از دفاتر خدمات قضایی به شعب دادسرا وجود نداشت. این کار به صورت دستی و فیزیکی انجام می‌شد و درخواست‌کننده مستقیم به دادسرا مراجعه می‌کرد تا در شعبه‌های دادیاری ثبت شود.

او افزود: با ایجاد این سامانه، اشخاص حقیقی پس از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و اشخاص حقوقی (مانند بنیاد شهید، سازمان بهزیستی و...) از طریق کارتابل خودشان در عدلیران، درخواست خود را ثبت می‌کنند. این درخواست از کارتابل خدمات قضایی به دادسرا فرستاده می‌شود و به صورت هوشمند به شعبه‌های دادیاری ارجاع خواهد شد.

خانم نقی‌زاده گفت: پس از انجام فرایند در شعبه دادیاری، پرونده به صورت الکترونیک به دادگاه ارسال می‌شود تا حکم برای قرار دادن قیم و سرپرست صادر شود.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی و سرپرستی) گفت: با ارجاع هوشمند پرونده‌ها، برای مراجعه کنندگان پیامک فرستاده می‌شود و درخواست‌کنندگان از لحظه ثبت پرونده تا زمان صادر شدن حکم قطعی، احکام سرپرستی را می‌توانند مشاهده کنند. با این در صورت نیاز، افراد دعوت می‌شوند تا با آنها گفت‌و‌گو انجام شود.

او گفت: بستر این فرایند برای کل کشور فراهم شده و در حال حاضر برای تهران به صورت آزمایشی انجام می‌شود تا ایراد‌های احتمالی سامانه هم رفع شود.