استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان در مسیر توسعه، برنامه‌ریزی منسجم و اولویت‌بندی طرح‌ها را از الزامات پیشرفت و آبادانی مناطق مختلف عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌غربی، با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان در مسیر توسعه، برنامه‌ریزی منسجم و اولویت‌بندی طرح‌ها را از الزامات پیشرفت و آبادانی مناطق مختلف عنوان کرد.

وی رضا رحمانی با اشاره به نقش اعتبارات و منابع مالی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، بر لزوم هدایت منابع به سمت طرح‌های اولویت‌دار و دارای اثرگذاری بیشتر تأکید کرد و خواستار تسریع در روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی شد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ضرورت توجه متوازن به ظرفیت‌ها و نیاز‌های شهرستان‌های استان، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر برنامه‌ها را زمینه‌ساز رفع مشکلات و تحقق اهداف توسعه‌ای دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی نیز بر ضرورت انضباط مالی و برنامه‌ریزی مبتنی بر اولویت‌ها در مسیر توسعه استان تأکید کرد.

رضا علی‌نژاد در این جلسه با اشاره به اهمیت تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس نیاز‌های واقعی استان، تخصیص بهینه منابع و اعتبارات را از عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و پیشبرد طرح‌های عمرانی عنوان کرد.

وی با تأکید بر لزوم بررسی وضعیت پروژه‌ها و میزان پیشرفت طرح‌های مصوب، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در جذب و هزینه‌کرد اعتبارات و جلوگیری از تأخیر در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی همچنین برنامه‌ریزی دقیق، نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف برنامه‌ای و توسعه متوازن استان دانست.