مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از پیگیری برای رفع موانع بهره‌برداری از ظرفیت ۵۰۰ مگاواتی برق شهرک صنعتی اشتهارد خبر داد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های فوق‌توزیع، شرط استفاده کامل واحدهای صنعتی از این ظرفیت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز، انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در یکصدمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز با اشاره به مشکلات زیرساختی تأمین انرژی در استان اظهار کرد: با وجود اختصاص حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق به شهرک صنعتی اشتهارد، آماده نبودن زیرساخت‌های لازم در بخش پست‌های فوق‌توزیع، امکان بهره‌برداری کامل از این ظرفیت را محدود کرده است.

وی افزود: با دستور استاندار البرز و پیگیری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و تعیین تکلیف تفاهم‌نامه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است تا بخشی از مشکلات تأمین برق واحدهای تولیدی برطرف شود.

مدیرکل صمت البرز همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از راهکارهای مدیریت ناترازی انرژی در استان دانست و گفت: از سال گذشته تاکنون نزدیک به ۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در البرز به بهره‌برداری رسیده است.

انصاری در ادامه به روند اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: حدود ۲۰ درصد مصوبات این ستاد با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز اجرایی نشده‌اند که بخشی از این تأخیر به محدودیت‌های ساختاری، مشکلات سامانه‌ای دستگاه‌ها و ضرورت دریافت مجوز از مراجع بالادستی مربوط می‌شود.

وی تأکید کرد: دبیرخانه ستاد تسهیل با دریافت مطالبات تولیدکنندگان، مکاتبه با دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر، تسریع در اجرای مصوبات و رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی را دنبال می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز در پایان، حمایت از سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری را از اولویت‌های این ستاد برشمرد.