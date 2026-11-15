به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اسماعیل ظاهردوست، ورزشکار وزن ۷۱ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی جوانان فولاد مبارکه سپاهان به اردوی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات المپیک دانش‌آموزی دعوت شد.

اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی دانش‌آموزی ۲۵ تا ۳۰ آبان جهت اعزام به مسابقات المیپک دانش آموزی برزیل به میزبانی کمپ تیم‌های ملی سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

بیستمین دوره رقابت‌های دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال جهان موسوم به ژیمنازیاد ۲۰۲۶ (المپیک دانش‌آموزی) از ۱۲ تا ۱۷ آذر سال ۱۴۰۵ به میزبانی کشور برزیل و در شهر ریودوژانیرو برگزار خواهد شد.