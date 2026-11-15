به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نهمین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بانوان ایران به منظور اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا از امروز شنبه، بیست‌وسوم آبان تا جمعه، بیست‌ونهم آبان به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

الناز قاسمی، حدیثه نوروزی، الناز یارمحمدی، مبینا حسن‌نژاد، شهرزاد نصوحی، نگار زنده‌بودی، فاطمه مریخ و ثمین کریمی هشت بازیکن تیم هندبال بانوان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان هستند که به این اردو دعوت شدند.

این اردو با هدف آماده‌سازی نهایی برای اعزام به بیست‌ویکمین دوره از مسابقات قهرمانی آسیا که از دوم تا دوازدهم آذر به میزبانی قزاقستان برگزار می‌شود، پیگیری می‌شود.