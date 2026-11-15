ستاد تنظیم بازار مازندران برای مهار نوسان قیمت‌ها و رساندن مستقیم محصولات به سفره مردم فعال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: این ستاد با توجه به التهابات جنگ در کشور و نوسان قیمت‌ها در استان فعال شد و در حوزه سوخت، مانند نفت گاز و نفت سفید، تصمیماتی گرفته شده است.

مهدی یونسی رستمی افزود: قرار است نمایشگاه‌ها و بازارچه‌هایی در داخل شهر‌های مازندران به منظور عرضه مستقیم تشکیل شود تا محصولات مستقیم به دست مصرف کنندگان برسد.

او درباره صادرات مرکبات افزود: صادرات مرکبات ما امسال با توجه به تحریم‌های ظالمانه زمینی، هوایی و دریایی تاکنون حدود ۶ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است و با چند کشور اوراسیا قرارداد بستیم و آن‌ها به مازندران آمدند و برخی کشور‌های همسایه هم آمدند و کار‌ها را انجام دادیم و در حال صادرات مرکبات هستیم.

استاندار مازندران ادامه داد: همچنین با دیگر استانداران هماهنگ کردیم تا مرکبات به صورت مستقیم به آن استان‌ها ارسال شود.

کیفیت نان؛ تغییر رنگ با افزایش سبوس

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به تغییر رنگ نان گفت: کاهش سبوس گیری آرد بود و کشور به خاطر سلامت، سبوس آرد را بیشتر کرد و مردم نگران کم‌فروشی، گران فروشی و کیفیت نان هستند و این موضوع در جلسه بررسی شد.

سید محمد جعفری افزود: کیفیت نان جای نگرانی ندارد، چرا که کیفیت نان تغییر نکرد و گندم وارد شده از قزاقستان و روسیه بوده و از کیفیت خوبی برخوردار است و، چون سبوس با نظر وزارت بهداشت به علت کیفیت ویتامین‌ها و مواد معدنی افزایش داده شد تا برای سلامتی انسان مفید باشد، به این علت رنگ آن تغییر کرد.

او ادامه داد: در مورد کم فروشی و گران فروشی هم تذکر داده شد و در حال بررسی است.

امنیت غذایی؛ تضمین تولید مرغ و ثبات بازار برنج

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در تشریح وضعیت امنیت غذایی استان گفت: ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه تاکنون جوجه ریزی انجام شد و تولید مرغ تا دو ماه آینده را برای ما تضمین می‌کند و نگرانی برای تولید گوشت مرغ نداریم.

تیموری افزود: ۴۳ هزار تن مرکبات و ۲۲ هزار تن کیوی انسال از مازندران صادر شد و نسبت به پارسال ۶ درصد افزایش صادرات داشتیم.

او ادامه داد: در تامین نهاده‌ها مثل سبوس نگرانی داریم و پروانه موقت برای مرغداری‌های بدون پروانه تا پایان سال تمدید شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: موجودی کالا‌های اساسی در مازندران مشکلی وجود ندارد و ۲۳۰ هزار تن موجودی گندم داریم و در مورد موجودی برنج هم مشکلی نداریم و قیمت برنج هم به ثبات و پایداری رسیده است.